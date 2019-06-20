Путин назвал три главных проблемы в области здравоохранения

Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» назвал три главных проблемы, на которые нужно обратить внимание в области здравоохранения. Речь идет о доступности первичного звена, а также дефиците кадров и лекарственного обеспечения.

Что касается доступности первичного звена, по словам президента, в ряде регионов действительно наблюдается снижение количества амбулаторных отделений. Это, например, в Краснодарском крае, Чеченской республике, Кировской области и других.

Путин добавил, что в ближайшее время в стране планируется масштабное строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов, а также капитальный ремонт имеющихся сейчас.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что существует дефицит кадров. Президент отметил необходимость повышения заработной платы и уточнил, что средняя зарплата российских врачей выросла на пять процентов.

При этом некоторые регионы до сих пор остаются, где показатель зарплаты врачей остается на низком уровне.

«Нам надо это выравнивать», - сказал Путин.

Наконец, третьей составляющей качественного здравоохранения, по словам президента, является лекарственное обеспечение.

«Из двух источников мы обеспечиваем граждан лекарствами. Федеральный и региональный бюджет. Федеральные деньги в феврале полностью перечислены в регионы, но там не вовремя идут закупки. Мы наблюдаем сбои по некоторым лекарствам. Во многих регионах аукционы не вовремя проводятся. Нет налаженной системы информации в рамках региона», -заявил Путин.

В пример президент привел ситуацию в Саратовской области, где «склады завалены лекарствами, а до потребителя не поступают». Причина данной проблемы состоит в том, что в распределительной системе нет информации о наличии лекарств.

Президент заявил, что есть необходимость налаживания информационной программы, чтобы избежать подобных ситуаций.

«Прямая линия» с Владимиром Путиным проходит в 17 раз. Жители страны обращаются к президенту с самыми волнующими их вопросами. Наиболее значимыми остаются вопросы здравоохранения, образования, сферы ЖКХ и другие социальные проблемы.