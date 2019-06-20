Путин назвал конечную цель национальных проектов

В Москве проходит «Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства отвечает на главные вопросы россиян в специальной студии в Гостином дворе.

Президент начал мероприятие с разговора о национальных проектах. Он назвал конечную цель, которую они преследуют.

«Нацпроекты - это то, вокруг чего строится вся наша работа. Конечная цель нацпроектов - поставить экономику на новые рельсы, обеспечить безопасность государства и поднять уровень жизни людей», - заявил Путин.

Напомним, «Прямая линия» - 2019 стала уже 17-й по счету. Президент расположился в центре зала в окружении гостей, операторов и ведущих. Еще до начала мероприятия операторам поступило свыше полутора миллионов вопросов, но в течение прямого эфира президент будет получать в том числе и новые. Самым волнующим россиян вопросом по-прежнему остается внутренняя политика России.

«Прямая линия» - 2019 станет уже 17-й по счету. До 2007 года первые мероприятия длились менее 3 часов, после – уже более. Рекордной стала «Прямая линия» 2013 года – президент отвечал на вопросы 4 часа 47 минут.