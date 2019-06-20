Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам

«Прямая линия» в этом году уже 17-ая по счету. До 2007 года первые мероприятия длились менее 3 часов. Рекордной стала «Прямая линия» 2013 года – президент отвечал на вопросы 4 часа 47 минут.

«Безусловно, обеспечение пенсионеров нормальным доходом – один из приоритетов. С 1 апреля мы повысили государственные пенсии. С 1 октября будут повышены пенсии военным пенсионерам на 4,3%», - сказал президент.

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