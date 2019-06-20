Убитая девочка в Испании была участником пятых Всемирных играх юных соотечественников

Убитая в Испании россиянка была участником пятых Всемирных игр юных соотечественников по плаванию в Ханты-Мансийске. Об этом рассказала в разговоре со «Звездой» предстатель организации Анастасия Шикарева.

Она уточнила, что ни ребенок, ни ее мама в союзе не состояли, однако девочка действительно принимала участие в играх. Система союза устроена таким образом, что непосредственное руководство организации может искать россиян, проживающих за рубежом и имеющих российский паспорт. В союзе этим занимаются директор по молодежному направлению и директор по спортивному направлению, уточнила Шикарева. Именно они занимаются подбором таких детей.

Что касается расследования по делу об убитой в Каталонии, Шикарева сказала, что в данный момент информация засекречена, а расследование продолжается.

Напомним, тело 13-летнего ребенка из России было найдено в частном доме в городке Матаро автономного сообщества Каталония. В доме проживала мать, сын и дочь. Несколько дней назад женщина уехала в Россию, оставив детей одних.

Спустя несколько дней дети перестали выходить на связь, тогда мама обратилась за помощью к русским друзьям, проживающих неподалеку от их дома в Испании. Когда полиция вошла в дом, то увидели сдвинутую мебель и тело девочки, лежавшее рядом с кроватью. На стенах и простынях были видны пятна крови.

В настоящее время расследование инцидента продолжается. Посольство России в Испании выясняет все обстоятельства случившегося.