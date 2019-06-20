«Котзилла»: котенок-гигант «разрушил» город в попытках спастись

В Сети набирает популярность видео, на котором трехцветный котенок «топчет» город, машины и деревья. Все это показано на ролике, опубликованном на Reddit.

Котенок на видео перешагивает не только растения и транспорт, но и целые дома: животное «семимильными» шагами преодолевает город, стремясь выйти на местное шоссе. Как только он оказывается в пункте назначения, то устремляется вдаль.

При этом кошачий детеныш выбрал правильную полосу движения, после чего мирно сбежал из мини-городка, в котором оказался. С какой целью «огромный» котенок «напал» на город - неизвестно. Также нет информации о том, куда именно сбежал усатый «монстр», и какие «потери» понес жилой массив.