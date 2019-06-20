Началась «Прямая линия» с Владимиром Путиным

В Москве началась «Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства ответит на вопросы россиян в специальной студии в Гостином дворе.

Президент занял место в центре зала. Рядом с ним расположились ведущие «Прямой линии», а в специальной зоне работают операторы, обрабатывающие огромное количество вопросов, поступающих российскому лидеру. Еще до начала мероприятия их уже набралось свыше полутора миллионов, однако новые будут поступать также и в прямом эфире. Самым волнующим россиян вопросом по-прежнему остается внутренняя политика России.

«Прямая линия» в этом году станет уже 17-й по счету. До 2007 года первые мероприятия длились менее 3 часов. Рекордной стала «Прямая линия» 2013 года – президент отвечал на вопросы 4 часа 47 минут.