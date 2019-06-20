Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Бари Алибасов заявил о лишении своего сына наследства

Кристина Волкова
11:06 20.06.2019
Сообщается также, что накануне он выгнал сына из дома, сказав, что все его наследство «достается добрым мириадам».
Бари Алибасов заявил о лишении своего сына наследства
© Фото: пресс-служба Бари Алибасова

Российский музыкант и продюсер Бари Алибасов, недавно выписавшийся из больницы, заявил, что хочет лишить своего сына наследства. По данным сайта «Комсомольская правда», причиной тому является намерение его сына заработать на популярном отравлении отца.

«Ну и пусть зарабатывает. Я ему сказал вчера, что лишаю его всего наследства. Отдам животным в приюты», - заявил Алибасов, которого накануне выписали из больницы.

Он добавил, что накануне он выгнал сына из дома, сказав, что все его наследство «достается добрым мириадам».

Продюсер отметил, что будучи молодым, он никогда не просил денег у своих родителей. Он признался, что отец давал ему 15 рублей в месяц на проживание, а мама тайком добавляла еще десять. Алибасов также заявил, что еще помнит времена, когда в магазине ему было стыдно пересчитать мелочь.

Ранее в сети появилась информация, что продюсер, находясь в больнице, специально вызвал нотариуса и переписал завещание. Что именно он изменил в нем, остается неизвестным. Сам Алибасов объяснил его действия сложной сложившейся ситуацией в семье.

Российского продюсера выписали из больницы 17 июня. Сейчас Алибасов вместе с женой Лидией Федосеевой-Шукшиной и любимым котом Чучей и готовится к отправке в Казахстан на время реабилитации.

Напомним, Бари Алибасов попал в реанимацию 4 июня, выпив по ошибке средство для чистки труб. Артиста доставили в токсикологическое отделение НИИ имени Склифосовского. Врачи диагностировали у​ него ожоги пищевода, желудка, а также дыхательных путей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата20.06.2019, 06:57
National Interest назвал причину страха НАТО перед С-400
Дата20.06.2019, 06:30
Масштабные учения «Центр-2019» пройдут на полигонах четырех государств
Дата20.06.2019, 07:26
Сборная России по фехтованию завоевала первое золото на чемпионате Европы
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата20.06.2019, 05:25
Командующий ЦВО рассказал о возможностях новейшего комплекса РЭБ «Палантин»
Дата18.06.2019, 17:41
Рассекречен уникальный документ о боях за Берлин
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
11:36 В стране и мире
Сценарист «Чернобыля» рассказал о допущенной в сериале ошибке
11:24 В стране и мире
Видео
Уникальная снежная река сошла с гор в Австрии: видео
11:06 В стране и мире
Бари Алибасов заявил о лишении своего сына наследства
10:21 В стране и мире
Видео
Пострадавший в тройном ДТП в Москве рассказал подробности случившегося
07:26 В стране и мире
Видео
В Иране заявили о сбитом БПЛА-разведчике США
События дня
События дня
«Дорога памяти»
Борьба за жизнь Бари Алибасова
Современные технологии в деле
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Инопланетное нечто» из глубин океана показали в США
Видео
На дне океана: ученые впервые сняли на видео гигантскую глубоководную креветку
Видео
Поглощенный морем: дайверы сняли на видео затонувший сто лет назад буксир
Видео
«Челюсти» в реальной жизни: акула похитила весь улов рыбаков
Нетрезвый скорострел: командир ВСУ открыл огонь из автомата по военным за побег
Видео
«Котзилла»: котенок-гигант «разрушил» город в попытках спастись
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.