Бари Алибасов заявил о лишении своего сына наследства

Российский музыкант и продюсер Бари Алибасов, недавно выписавшийся из больницы, заявил, что хочет лишить своего сына наследства. По данным сайта «Комсомольская правда», причиной тому является намерение его сына заработать на популярном отравлении отца.

«Ну и пусть зарабатывает. Я ему сказал вчера, что лишаю его всего наследства. Отдам животным в приюты», - заявил Алибасов, которого накануне выписали из больницы.

Он добавил, что накануне он выгнал сына из дома, сказав, что все его наследство «достается добрым мириадам».

Продюсер отметил, что будучи молодым, он никогда не просил денег у своих родителей. Он признался, что отец давал ему 15 рублей в месяц на проживание, а мама тайком добавляла еще десять. Алибасов также заявил, что еще помнит времена, когда в магазине ему было стыдно пересчитать мелочь.

Ранее в сети появилась информация, что продюсер, находясь в больнице, специально вызвал нотариуса и переписал завещание. Что именно он изменил в нем, остается неизвестным. Сам Алибасов объяснил его действия сложной сложившейся ситуацией в семье.

Российского продюсера выписали из больницы 17 июня. Сейчас Алибасов вместе с женой Лидией Федосеевой-Шукшиной и любимым котом Чучей и готовится к отправке в Казахстан на время реабилитации.

Напомним, Бари Алибасов попал в реанимацию 4 июня, выпив по ошибке средство для чистки труб. Артиста доставили в токсикологическое отделение НИИ имени Склифосовского. Врачи диагностировали у​ него ожоги пищевода, желудка, а также дыхательных путей.