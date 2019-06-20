Путин заявил о необходимости разобраться в случаях выплаты зарплаты ниже прожиточного минимума

Каждый случай выплаты зарплаты ниже прожиточного минимума является предметом для разбирательства. Об этом в ходе «Прямой линии» заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос командира пожарной части из Калининградской области.

Мужчина пожаловался на низкие зарплаты. По его словам, чтобы прокормить семью, люди вынуждены работать в нескольких местах.

«То, что вы говорили о 10 тысячах - нужно реально проверить, почему такое происходит. Нами принято недавно решение повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума. Это 11 тысяч 280 рублей. И если человек работает на полную зарплату, ему не имеют права платить меньше этой суммы. Я не понимаю, откуда берут 10 тысяч рублей», - выразил недоумение Путин.

Он добавил, что в каждом отдельном случае «нужно разбираться».

Президент России также рассказал о выделении государством МЧС 4,3 млрд рублей. Часть этих средств пойдет на увеличение заработных плат.

«В МЧС сложилась ситуация не самая лучшая. Потому что там есть люди, которые в погонах служат, и они получают примерно 43 тысячи рублей. А все остальные - гражданский персонал - 13-16 тысяч. Но мы в последние несколько месяцев с министром [Евгением] Зиничевым об этом говорили. Решение принято. В этом году МЧС будет выделено 4,3 млрд рублей, что позволит поднять зарплату сотрудникам МЧС до 24 тысяч», - сказал глава РФ.

Владимир Путин также напомнил, что в течение последних нескольких лет реальные доходы населения сокращались. Но сейчас они постепенно начали восстанавливаться.

«Рост есть и в номинальном выражении, и в реальном. В номинальном выражении в 2017 году начисленная зарплата составляла 33,2 тыс рублей, а в этом году - уже почти 44. По последним данным, 45 тысяч», - сказал президент.

В то же время Владимир Путин подчеркнул, что речь идет именно о средних цифрах.

Сегодня Владимир Путин отвечает на вопросы россиян в прямом эфире. Традиционная «Прямая линия» проходит уже в 17-й раз. Жители страны обращаются к президенту с самыми волнующими их вопросами. В основном, в центре внимания людей - здравоохранение, образование, сфера ЖКХ и другие социальные проблемы.