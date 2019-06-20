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Сценарист «Чернобыля» рассказал о допущенной в сериале ошибке

Егор Левин
11:36 20.06.2019
Продюсер отметил, что что команда очень старалась избежать ошибок, так как хотела, чтобы все выглядело натурально.
Сценарист «Чернобыля» рассказал о допущенной в сериале ошибке
© Фото: HBO

Один из создателей сериала «Чернобыль» объяснил присутствие в ленте неточностей, найденных внимательными зрителями. По словам сценариста и продюсера Крейга Мейзина, это не искажение фактов, а «художественный выбор» точки зрения.

При этом, он признал, что все же допустил ошибку в моменте с описанием возможного второго взрыва на Чернобыльской АЭС. Мейзин заявил, что источник, которым он пользовался для определения его мощности, оказался не таким точным, как казалось.

«В сериале речь идет о мощности в 2-4 мегатонны. Я взял эти цифры у одного российского физика. Но когда сериал вышел на экраны, многие физики стали говорить мне, что речь шла о килотоннах», - цитирует сценариста сайт телеканала «360».

Продюсер отметил, что не боится критики, потому что команда очень старалась избежать ошибок, так как хотела, чтобы все выглядело натурально.

Ранее экс-директор Чернобыльской атомной электростанции назвал сериал «Чернобыль» оскорбительным, потому что он не соответствует действительности. По его словам, сценаристы сериала представили работников станции  «бегающими со стаканами водки идиотами», хотя на самом деле на АЭС работали высококвалифицированные и образованные люди.

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