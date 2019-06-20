Истребители ВВС Японии сопроводили российские Ту-95МС
Полет бомбардировщиков проходил над нейтральными водами акваторий Японского, Восточно-Китайского, Южно-Китайского морей, а также западной части Тихого океана.
© Фото: МО РФ
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Японского, Восточно-Китайского, Южно-Китайского морей, а также западной части Тихого океана, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-2, F-15 ВВС Японии.
Полет самолетов выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств. Его продолжительность составила более 14 часов.