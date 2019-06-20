Уникальная снежная река сошла с гор в Австрии: видео

Уникальное природное явление в Австрии могли наблюдать жители Тироля.

Река из снега сошла с горы из-за повышения температуры. В этом регионе, по словам старожилов, периодически летом происходит это явление. Видео снял местный житель и выложил к себе на страницу в Facebook.

Однако, сход такой снежной реки все-таки лучше наблюдать издалека для собственной безопасности.

На кадрах сквозь зеленый лес медленно ползет снежный поток в русле пересохшей реки. Такое явление может происходит из-за таяния нижнего слоя снега. А вода, которая образуется от этого тянет всю массу за собой.