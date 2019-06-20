В России могут изменить тарифы за отопление

В России планируют ввести тарификацию отопления жилых домов в зависимости от этажности. Об этом сообщает издание Федерального Собрания Российской Федерации «Парламентская газета».

В частности, рост стоимости может затронуть жителей 1 - 4 этажей. По словам члена Комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких, речь о подобных нововведениях заходила еще в 2016 году, но не достигла решения.

«Тогда мы подготовили обращение к председателю правительства о том, чтобы отменить эти нормативы, передать вопрос в компетенцию субъектов или хотя бы перенести срок их введения», - цитирует издание слова Гладких.

По его словам, на переносе рассмотрения новации настояли в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Новой датой тогда был назван 2020 год.