Адвокат Бойко-Великого прокомментировал предъявленное предпринимателю обвинение

Следствие предъявило предпринимателю Василию Бойко-Великому обвинение в растрате средств банка «Кредитный Экспресс» на несколько миллионов долларов.

По версии следствия, он совместно с директором, главным бухгалтером и несколькими сотрудниками кредитной организации завладел суммами, превысившими 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов. Следователями установлен 31 факт хищений.

Адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов прокомментировал «Звезде» сообщение о задержании, рассказав об имеющихся на данный момент фактах.

«На данный момент он задержан. Следствие будет выходить с санкцией в суд об избрании меры пресечения. Это будет Басманный суд», - сказал правовед.

По его словам, сейчас даже неизвестно, в каком именно из возможных ИВС содержат предпринимателя, и остается только ждать.