Пострадавший в тройном ДТП в Москве рассказал подробности случившегося

Вячеслав Бушлаков, один из пострадавших в ДТП с участием маршрутного такси и двух автомобилей сегодня в Москве, рассказал журналистам о произошедшем.

Инцидент произошел на пересечении улиц Туристской и бульвар Яна Райниса. В результате аварии один из автомобилей марки Mercedes, в котором находился Вячеслав, перевернулся и въехал в другое транспортное средство.

«Загорается зеленый, начинаю ехать по прямой, и все, чувствую удар сзади, потом открываю глаза – перед глазами регистратор», - рассказал молодой человек.

ДТП произошло в 8:15 по московском времени. Бушлаков добавил при этом, что по его мнению, виновник аварии – водитель маршрутки. Он пытался на высокой скорости проехать через перекресток на красный свет и не успел затормозить. Что касается пострадавших, со слов Вячеслава, медицинскую помощь пришлось оказать самому водителю маршрутки, - предположительно у него черепно-мозговая травма, ребенку и женщине. Также в маршрутке находились более двадцати человек, но на данный момент неизвестно, есть ли среди них пострадавшие.

На месте работают сотрудники ГИБДД и спасательные службы. Полиция устанавливают обстоятельства случившегося.