«Позор»: Жириновский скандально покинул зал Госдумы

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский обиделся на коллег по нижней палате и экстренно покинул заседание. Такую выходку политик устроил в знак протеста.

В частности, конфликт произошел после того, как депутаты отклонили предложенный ЛДПР законопроект об упрощенном порядке получения российского гражданства для иностранцев, у которых родители русские.

«Я в качестве протеста покидаю зал, мне противно с вами находиться, когда вы не голосуете за закон в пользу большинства наших граждан. Позор парламенту, который отказывает в праве стать русскими миллионам наших граждан, проживающих за рубежом», - заявил Жириновский.

В заключение он добавил, что покидает зал, с которым «ему не по пути».