«Позор»: Жириновский скандально покинул зал Госдумы
Политик решил уйти с заседания в знак протеста.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский обиделся на коллег по нижней палате и экстренно покинул заседание. Такую выходку политик устроил в знак протеста.
В частности, конфликт произошел после того, как депутаты отклонили предложенный ЛДПР законопроект об упрощенном порядке получения российского гражданства для иностранцев, у которых родители русские.
«Я в качестве протеста покидаю зал, мне противно с вами находиться, когда вы не голосуете за закон в пользу большинства наших граждан. Позор парламенту, который отказывает в праве стать русскими миллионам наших граждан, проживающих за рубежом», - заявил Жириновский.
В заключение он добавил, что покидает зал, с которым «ему не по пути».