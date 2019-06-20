HBO начали съемки приквела «Игры престолов»

В Северной Ирландии начались съемки приквела «Игры престолов». Проект получил рабочее название «Долгая ночь».

Как уточняет CNN, на прошлой неделе создатели сериала уже оборудовали место для стрельбы: оно находится в провинции Белфаст.

В настоящее время деталей о съемках известно немного. Например, сценарий к «Долгой ночи» был написан Джорджем Мартином совместно с Джейн Голдман. Действия приквела будут происходить за тысячи лет до событий, показанных в «Игре престолов». В связи с этим зрители не увидят привычные семейства Таргариенов, Ланнистеров и Старков.

Новый сериал будет повествовать о событиях, когда на Вестерос обрушилась долгая зима и пришли Белые ходоки.

Заключительный сезон «Игры престолов» оставил миллионы поклонников в недоумении: фанаты сериала потребовали переснять концовку и создали петицию с соответствующим требованием.