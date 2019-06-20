Следователи задержали бизнесмена Бойко-Великого

Следователи допросили бизнесмена Василия Бойко-Великого в рамках дела по статье 160 УК РФ (Присвоение или растрата). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на адвоката предпринимателя Алексея Аверьянова.

Как заявил юрист, СК РФ предъявил его подзащитному обвинение в хищении 500 тысяч долларов, после чего предпринимателя задержали.

«Он (Бойко-Великий - прим. ред.) задержан. Предъявлено обвинение в хищении 500 тысяч долларов в 2014 году со счета господина Шеина», - сказал адвокат.

При этом юрист объяснил, что между Бойко-Великим и Владимиром Шеиным существовал договор займа. Займ, по словам адвоката, был погашен, и этому есть документальные подтверждения.

Аверьянов подчеркнул, что данное уголовное дело к компаниям его подзащитного никакого отношения не имеет. Василий Бойко-Великий, по словам защитника, «считает это дело заказным».