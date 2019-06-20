В Наро-Фоминске произошел крупный пожар: видео

В подмосковном Наро-Фоминске загорелся ангар. Площадь пожара составила 800 квадратных метров.

Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ, в результате инцидента никто не пострадал. К настоящему моменту возгорание локализовано.

К тушению огня были привлечены 37 человек и 11 единиц техники.

В интернете уже появились видеозаписи ЧП. На кадрах видно, что большое строение практически полностью охвачено огнем, а высоко в небо взмыл огромный столб черного дыма от пожара.

Ранее в Сети было опубликовано видео крупного пожара, вспыхнувшего в жилом доме во Владивостоке.