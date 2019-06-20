В посольстве РФ в США рассказали об экстрадиции Тищенко в Россию

Пресс-секретарь посольства РФ в США Николай Лахонин рассказал подробности экстрадиции россиянина Олега Тищенко: он был обвинен американскими властями в попытке вывоза руководств по летной эксплуатации истребителей F-16.

По словам Лахонина, в ближайшее время обвиняемый вернется в Россию.

«Скоро. Его в течение нескольких часов будут экстрадировать», - сообщил он в комментарии «Звезде».

Американские власти обвинили Тищенко еще в 2016 году. Однако задержан россиянин был лишь в 2018-м: тогда он прибыл в Грузию, давшей согласие на его выдачу США.

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На предъявленные обвинения Тищенко пояснял, что работает в студии Eagle Dynamics, создающей авиасимуляторы DCS. Документы по американским истребителям ему якобы были необходимы для создания более реалистичных моделей в игре.

В суде Олег Тищенко признал вину по двум из пяти пунктов обвинения, остальные с него были сняты. Россиянина приговорили к 12 месяцам тюремного заключения. Но поскольку этот срок Тищенко уже отбыл, то в ближайшие часы его сопроводят в аэропорт в Солт-Лейк-Сити, откуда он отправится домой.