Киркоров показал кадры жесткой посадки своего самолета в Домодедово

Пассажирский самолет с популярным российским певцом Филиппом Киркоровым и его детьми жестко приземлился накануне в столичном аэропорту Домодедово. Инцидент произошел с бортом авиакомпании S7, выполнявшим рейс из Варны.

Кадры жесткого приземления опубликовал в своем Instagram сам исполнитель.

«Благодарность пилотам рейса S7 922 Варна – Москва за профессионализм и слаженность действий. Обошлось на сей раз. Живем дальше!», - написал Киркоров.

Ранее исполнитель рассказал «Звезде» о ситуации на борту в момент приземления. По словам певца, разрешить малоприятную ситуацию помог профессионализм экипажа, который сделал все возможное, чтобы полет не закончился трагически.

Напомним, самолет успешно приземлился со второй попытки. Никто из пассажиров не пострадал. О причинах нештатной ситуации на борту ничего неизвестно.