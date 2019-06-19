Bloomberg сообщило о планах США ввести санкции против Турции

Администрация президента США Дональда Трампа может ввести санкции против Турции из-за покупки Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к ведомству.

Утверждается, что речь идет о трех новых пакетах санкций, которые могут быть введены уже в июле.

Агентство отмечает, что сейчас наибольшую поддержку нашла идея введения санкций сразу против нескольких турецких компаний в оборонном секторе, предусмотренных законом CAATSA, который нацелен на компании, ведущие бизнес в России. По данным источника, ограничения должны отдалить компании от американской финансовой системы, что в будущем сделает невозможным для них покупку любой американской продукции. Также компании не смогут осуществлять продажу своей продукции на территории США.

Ранее 6 июня министр обороны Турции Хулуси Акару получил официальное письмо от исполняющего обязанности министра обороны США Патрика Шанахана о том, что в случае приобретения ЗРК С-400, турецкая сторона может не рассчитывать на поставку заказанных ею истребителей F-35. При этом представители США уточнили, что приобретение Турцией систем С-400 ставит может представлять угрозу для F-35, поскольку эти две системы не совместимы со стандартами НАТО.

В свою очередь турецкая сторона в лице министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу уже отреагировала на заявление Вашингтона, заявив на пресс-конференции в Анкаре, что Турция заключила сделку с Россией на поставку вооружения и зенитные установки будут доставлены в страну. Комментариев со стороны Трампа по данной ситуации до сих пор не было.