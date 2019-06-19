Появились первые кадры с места массовой драки на востоке Москвы

Столичная полиция продолжает работать на месте массовой драки, произошедшей на Семеновской площади недалеко от станции метро «Электрозаводская» в Москве. Правоохранительные органы опрашивают свидетелей и разыскивают причастных к конфликту.

Массовая драка произошла около 5:30 утра. В результате инцидента погиб один человек. По предположительным данным, он получил ножевое ранение. Еще трое участников драки с телесными повреждениями находятся в медицинских учреждениях.

В настоящее время причина конфликта, переросшего в драку, выясняется.