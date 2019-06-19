Прицеп и осколки лобового: первые кадры с места ДТП с автобусом в Краснодарском крае

Опубликованы первые кадры с места серьезного ДТП с участием автобуса и грузовика в Краснодарском крае. Они столкнулись в Северском районе утром в среду, 19 июня.

На кадрах, опубликованных МЧС региона, видно, что длинный прицеп большегруза практически полностью разбил всю переднюю часть автобуса: лобовое стекло превратилось в мелку крошку, а кабина, включая передние крылья, сильно помята. Оба транспортных средства находятся на обочине дороги.

По предварительной версии, виновником аварии стал водитель автобуса «Богдан», который направлялся в Краснодар из поселка Ахтырский. По неустановленной причине он допустил столкновение с грузовиком Volvo. В результате столкновения пострадали 17 пассажиров автобуса. Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.