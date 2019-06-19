Огни во мраке: в Петербурге станция подземки погрузилась по тьму

Станция «Невский проспект» петербургского метрополитена погрузилась во тьму. Это произошло утром в среду, 19 июня.

Кадры, опубликованные в соцсетях, выглядят как постапокалиптическая иллюстрация к фантастическому роману: в кромешной темноте пассажирам приходится идти на ощупь, либо освещать себе путь фонариками; единственным источником света оказался ближайший переход между станциями, к которому и потянулись люди.

Инцидент произошел в 07.50 утра, в то время, когда петербуржцы едут на учебу и работу, поэтому внезапно «ослепших» пассажиров оказалось немало. Как сообщает представитель пресс-службы метро Петербурга Юлия Щавель, инцидент оказался коротким и продлился всего 4 минуты. По ее словам, в настоящий момент свет на станции есть и она работает в штатном режиме.