В Краснодарском крае столкнулись большегруз и рейсовый автобус. ДТП произошло утром в среду, 19 июня, на 43-м километре трассы Краснодар - Верхнебаканский в Северском районе.

Предварительно виновником аварии признан водитель автобуса «Богдан», который направлялся в Краснодар из поселка Ахтырский. По неустановленной причине он допустил столкновение с грузовым автомобилем марки Volvo.

По данным ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, пострадавшими в ДТП стали 17 человек. Всех их доставили в ближайшую больницу. Всего в автобусе находилось 30 пассажиров. В настоящее время на месте работают экстренные службы.