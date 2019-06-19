«Дом ходил ходуном»: россиянка рассказала о начале мощного землетрясения в Японии

Число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 6,8 возросло до 26 человек. Власти приостановили движение на скоростных железнодорожных ветках и крупных шоссе. В нескольких префектурах отключено электричество.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в районе города Ниигата, расположенного на берегу Японского моря.

Россиянка Виктория Мазур проживает в Японии. От местных служб спасения она получила смс-оповещение, предупреждающее о землетрясении. Как рассказала «Звезде» девушка, подземные толчки начались через несколько секунд после сообщения.

«Внезапно пришло оповещение на телефоны о с просьбой быть внимательными и осторожными в связи с землетрясением. Буквально спустя две-три секунды начались подземные толчки. По моим ощущениям, они действительно были очень сильные, дом ходил ходуном», - поделилась россиянка.

Подземные толчки ощущались также в префектурах Исикава, Ямагата, Акита, Тояма и Ивате. Метеорологи опасаются, что землетрясение может вызвать цунами. Жителям запрещено приближаться к морю. Тревогу вызывает и то, что в Ниигате располагается крупнейшая в мире АЭС «Касивадзаки-Карива».