В Доминиканской республике заявили о загадочной смерти туриста

В Доминиканской республике продолжается расследование сразу нескольких смертей иностранцев. Речь идет как минимум о девяти туристах, и это лишь те, кто приехал туда из США.

По данным BBC, к выяснению обстоятельств уже подключились сотрудники ФБР, инспекторы ВОЗ и Центра по контролю и профилактике заболеваний США. Под главным подозрением у сотрудников службы безопасности остаются низкокачественные алкогольные напитки, которые продавали в мини-барах отелей. Большинство погибших употребляли напитки, а позднее начинали жаловаться на боль в сердце и затрудненное дыхание. Кроме того, среди основных симптомов были внутреннее кровотечение и жидкость в легких.

Сотрудники ФБР совместно с местной полицией не исключают, что спиртное было поддельным. Однако сейчас об этом говорить рано – для выяснения этого будет проведена специальная токсикологическая экспертиза. Связи между погибшими туристами также не обнаружено, заявляют агенты федеральной разведки США.

В числе погибших 67-летний житель Калифорнии, который скончался в апреле в гостинице Hard Rock Hotel & Casino в Пунта-Кана, где он ранее поселился. В этот же месяц умер еще один американец, живший неподалеку. О первых жертвах, по некоторым данным, стало известно в июне и июле 2018 года.

В мае этого года умерла 41-летняя женщина, которая употребляла спиртные напитки из мини-бара в своей гостинице. Вскоре после этого еще два человека были найдены в гостиницах в своих номерах. По данным следствия, все погибшие имели схожие симптомы.

На прошлой неделе в американских СМИ появились сообщения об очередной смерти 55-летнего Джозефа Аллена, который часто ездил в Доминиканскую республику.

Кроме того, в ближайшее время полиция Доминиканской республики собирается заново начать проверку еще нескольких загадочных смертей, среди которых есть туристка из России. Речь идет о 31-летней Марии Черемушкиной, которая отправилась отдыхать в республику по туристической путевке. Она умерла в конце мая из-за сердечного приступа.

Посольство США в доминиканской столице Санто-Доминго ранее объявило, что ведет «активную работу» с местными властями, чтобы установить причину смерти американских граждан. Посол Робин Бернштейн заявил, что «безопасность граждан США, которые живут, работают и путешествуют по Доминиканской республике, остается первоочередной задачей посольства».

Официальные представители отелей уже выразили соболезнования родственникам погибших и заявили о готовности оказать содействие следствию.