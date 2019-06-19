На авиасалоне «Ле-Бурже» оценили перспективы Boeing

На престижном авиасалоне «Ле-Бурже», которая проходит в эти дни во Франции, у американской корпорации Boeing сложилась сложная ситуация: на сегодняшний день она не получила ни одного заказа на свои самолеты.

Всему причина - проблемы с программным обеспечением самолетов компании, которое стало причиной сразу двух авиакатастроф: в Индонезии и Эфиопии.

Следует отметить, что на сегодняшний день ситуацию изменить сможет только подъем самолета в воздух. Если этого не произойдет - от этой машины авиакомпании и вовсе начнут отказываться. А это означает, что Boeing будет терять свой рынок.

Как сообщил председатель совета директоров АО «Российская самолетостроительная корпорация "МиГ"» Сергей Коротков, в настоящий момент идет конкуренция как раз за рынки.

«Основная конкуренция идет за рынок. Производителей данной высокотехнологичной техники не так много, и лишь несколько компаний занимают рынок», - сообщил он в кулуарах авиасалона.

Сегодня - третий день выставки, и уже к вечеру будут подведены ее предварительные итоги.

Ранее сразу несколько стран заявили о неполадках в работе авиалайнеров, а безопасность Boeing-737 Max была поставлена под сомнение после того, как два самолета этой модели потерпели крушение за последние полгода.