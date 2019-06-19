СМИ сообщили об атаке на американскую нефтяную компанию в Ираке

Территория американской нефтедобывающей компании ExxonMobil в иракской Басре подверглась ракетой атаке. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местную полицию.

По данным агентства, на территорию компании сегодня рано утром упал одиночный снаряд. В результате инцидента пострадали два иракских рабочих. Ответственность за произошедшее пока никто на себя не взял.

Напомним, что ранее Соединенные Штаты эвакуировали несколько сотен своих дипломатов из своего посольства в Багдаде, сославшись на неуказанные угрозы со стороны Ирана.

Напомним, что