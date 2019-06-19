СМИ сообщили об атаке на американскую нефтяную компанию в Ираке
Сообщается, что в связи с произошедшим американский нефтяной гигант немедленно эвакуирует около 20 своих иностранных сотрудников.
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Территория американской нефтедобывающей компании ExxonMobil в иракской Басре подверглась ракетой атаке. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местную полицию.
По данным агентства, на территорию компании сегодня рано утром упал одиночный снаряд. В результате инцидента пострадали два иракских рабочих. Ответственность за произошедшее пока никто на себя не взял.
Напомним, что ранее Соединенные Штаты эвакуировали несколько сотен своих дипломатов из своего посольства в Багдаде, сославшись на неуказанные угрозы со стороны Ирана.
Напомним, что