СМИ: задания по ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными

Варианты заданий основного и единого государственных экзаменов России могут стать индивидуальными для каждого сдающего, а процесс их сдачи автоматизированным. Такая задача сформулирована в докладе о политике в сфере образования, представленном правительством Федеральному собранию РФ. Об этом сообщают «Известия».

Перевод «бумажного» вида экзамена в компьютерный предлагается, чтобы упростить создание огромного числа индивидуальных заданий. Общая же цель проведения возможной реформы объясняется проблемами списывания и многочисленной критики ОГЭ и ЕГЭ.

В настоящий момент по всей территории России проходят экзамены в привычном школьникам виде. За время проведения ЕГЭ экзамен сдадут более 750 тысяч человек, основной этап продлится до 1 июля. Ранее стало известно, что повлиять на результат ЕГЭ уже пытались хакеры. В Роспотребнадзоре заявили, что зафиксировали атаки на свои Интернет-ресурсы в дни сдачи экзаменов 31 мая и 1 июня. Но благодаря оперативным мерам сорвать процесс никому не удалось.