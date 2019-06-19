На востоке Москвы произошла массовая драка

Массовая драка произошла в ночь на среду на Семеновской площади рядом со станцией метро «Электрозаводская» в Москве. На месте погиб один человек, трое с ранениями направлены в больницу.

«В 5:30, сквер рядом со станцией метро "Электрозаводская" на Семеновской площади. Конфликт, переросший в драку, в результате чего три человека с телесными повреждениями направлены в медучреждения, один гражданин от полученных телесных повреждений скончался. Предположительно, ножевое ранение. Ищем злоумышленников», - рассказали «Звезде» в пресс-службе столичного МВД.

Причина конфликта выясняется. На месте работают сотрудники полиции и принимаются меры по розыску причастных.