СК РФ проводит проверку по факту ремонта моста жителями Свердловской области

Следственный комитет России по Свердловской области начал проверку после того, как жители на собственные деньги восстановили мост, соединяющий город Серов и поселок Чкаловский.

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Свердловской области организована доследственная проверка по информации о возможной халатности со стороны должностных лиц администрации Серовского городского округа относительно не проведения ремонтных работ моста через реку Каква, соединяющего город Серов и поселок Чкаловский», – говорится в сообщении СУСК.

В частности, сотрудники ведомства выясняют как муниципалитет расходовал деньги, выделенные бюджетом и действительно ли горожане обращались к чиновникам с просьбой о помощи. Ранее еще в 2017 году местные власти якобы утверждали, что мост не стоит на балансе бюджета и, кроме того, финансовой возможности на его содержание нет.

В результате жители сразу нескольких ближайших поселений собрали необходимые 170 тысяч рублей и заново перестелили автомобильное и пешеходное покрытие.

Для установления всех обстоятельств дела сотрудники Следственного комитета планируют опросить местных жителей, а также должностных лиц в администрации. Кроме того, будет проведена финансовая документация мэрии. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.