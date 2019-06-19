Отклонение и разгерметизация: названа новая версия пропажи малайзийского Boeing рейса MH370

К гибели лайнера Boeing 777 рейса MH370, пропавшего с радаров в 2014 году в небе над Индийским океаном, якобы мог быть причастен командир экипажа. Такую версию выдвинуло издание The Atlantic.

В ходе расследования, проведенного в редакции, сформировалась версия о том, что командир экипажа Захария Ахмад Шах самолично произвел отклонение самолета от курса и осуществил разгерметизацию салона на высоте свыше 12 тысяч метров. При этом, предположительно, лишив жизни второго пилота.

В результате совершенных Шахом действий на борту лайнера закончился кислород, и пассажиры задохнулись. Как пишет The Atlantic, это произошло до авиакатастрофы.

Авиалайнер «Малайзийских авиалиний» выполнял рейс из Куала-Лумпура в Пекин. Войдя в воздушное пространство Вьетнама, лайнер внезапно отключил устройства, передающие информацию о местоположении, и исчез с радаров. На борту находилось 239 человек. В январе 2015 года самолет признали потерпевшим катастрофу, а всех находившихся на борту - погибшими. За три года было обследовано более 120 тысяч квадратных километров океана, но никаких следов крушения Boeing не обнаружено до сих пор.