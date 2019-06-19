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Вашингтон пригрозил Ирану военным ответом в случае гибели хотя бы одного солдата

Кристина Волкова
07:41 19.06.2019
Угроза поступила после того, как США получили разведданные о якобы возможном нападении на американских военных со стороны Ирана.
Вашингтон пригрозил Ирану военным ответом в случае гибели хотя бы одного солдата
© Фото: Ron Przysucha, ZUMAPRESS.com Globallookpress

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что гибель хотя бы одного американского солдата повлечет к немедленному силовому ответу Ирану со стороны Вашингтона. Об этом политик заявил во время незапланированного визита в Багдад в мае текущего года, однако известно об этом стало лишь сейчас, передает The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

Данная угроза поступила от Помпео после того, как американское правительство получило данные от разведки о якобы планируемом нападении со стороны подконтрольных Ирану сил на военных США в регионе.

Ранее Помпео также заявил, что Соединенные штаты рассматривают различные варианты противодействия Ирану, в том числе силовые, если это будет необходимо. При этом госсек процитировал слова президента Дональда Трампа, что страна в целом не хочет войны и делает все, чтобы этого избежать. 

Напомним, 13 июня два нефтяных танкера Front Altair и Kokuka Courageous были атакованы в Оманском заливе. В момент атаки на танкерах находились 11 российских моряков, 11 филиппинцев и один гражданин Грузии. Всех людей эвакуировала иракская сторона, в водах которой произошел инцидент. Власти Ирана осудили нападение на суда и призвали не допускать обострения напряженности в регионе.

Позднее Вашингтон обвинил в данном инциденте иранскую сторону. Кроме того, США заявили о намерении разместить тысячу военных на Ближнем Востоке с целью «противодействия угрозам, возникающим в воздушном пространстве, на море и на суше, в регионе». Пентагон также направил ракетный эсминец в Оманский залив.

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