В Дамаске возобновила свою работу крупнейшая медклиника Сирии

Медицинскую помощь, которая так необходима большинству беженцев, теперь в Дамаске оказывают по всем правилам. Врачебный кабинет, рядом палата для стационарного лечения, есть и помещение для амбулаторного осмотра. А самое главное - что полки для медикаментов забиты всевозможными препаратами.

Это то, о чем несколько лет люди, из-за войны вынужденные оставить свои дома, только мечтали. Почти пятьсот врачей и медсестер работают круглосуточно.

В одной из крупнейших клиник Дамаска - врачи всех специальностей. Хирурги, терапевты, окулисты - профессионалы высочайшего класса. Сюда приезжают лечиться даже те, кто живет далеко. Например, пациент Фатхим аль-Феттах добирается в поликлинику с другого конца города.

«У нас в государственных клиниках все бесплатно. Но там многие профессионалы занялись частной практикой. А это уже стоит денег. Лучше я потрачу немного времени на дорогу, но получу очень квалифицированную помощь специалистов», - говорит Фатхим аль-Феттах.

В разгар войны террористы, стремившиеся захватить столицу Сирии, заняли высоты вокруг города. Дороги, ведущие к больнице, простреливались, а сама клиника стала мишенью для минометов боевиков.

Все разрушенное уже восстановлено - и о трехлетней блокаде ничто не напоминает.

«Перед открытием больницы после ремонта сюда привезли самое современное оборудование. И в каждом отделении у нас работают лучшие врачи. Поэтому, наверное, к нам едут лечиться не только жители района и окрестностей», - сказал Бассам Аль Муйи, главный врач больницы.

Только за прошлый год к медикам обратились больше шестидесяти тысяч пациентов. Многим сделали сложные операции. Куда страшнее операционной для многих, особенно маленьких, посетителей - стоматологический кабинет.

Не только вылечить зубы, но и помочь пациенту справиться со стрессом сможет только самый чуткий профессионал. Доктор Хасан стоматологом мечтал стать с детства.

«Самое тяжелое - это с детьми работать. Все почему-то стоматологов боятся. Но у нас есть есть целый арсенал детских успокоительных - игрушки, подарки, сувениры. Так что страх быстро проходит и в кресле сидят спокойно»,- говорит стоматолог.

Больниц, похожих на эту, в Сирии сегодня открывается все больше. Оборудование - как местного производства, так и зарубежного - постоянно закупается. На Родину возвращаются врачи, которые, как, например, доктор Хассан бежали от войны. Однако теперь они снова могут заниматься любимым делом.