21 человек пострадал при землетрясении в Японии

В результате землетрясения в Японии пострадал в общей сложности 21 человек. Травмы получили жители сразу нескольких префектур.

Непосредственно в Ниигате, где дрожь земли наиболее ощутима, пострадали 4 человека, один из них получил тяжелые травмы; в Ямагате число раненых достигло 12 человек, в Исикаве потерпевшим оказался один местный житель. Четыре человека ощутили на себе воздействие землетрясения в префектуре Мияги. Об этом сообщает телеканал NHK.

Напомним, магнитуда землетрясения составила 6,8 балла по шкале Рихтера. Прибрежным районам угрожает цунами. Правительство страны приняло решение о создании центра экстренного реагирования при канцелярии премьер-министра.