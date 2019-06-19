Дональд Трамп рассказал о жесткости по отношению к России

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что никто, кроме него, не был настолько жесток по отношению к России. Сделал он это во время своего выступления перед сторонниками во Флориде, выразившись о себе в третьем лице.

«Никто не проявлял большей жесткости к России, чем Дональд Трамп», - цитирует президента телеканал Fox News.

В качестве подтверждения собственных слов он привел в пример укрепление Вооруженных сил Америки, ввел антироссийские санкции и заявил, что создал «очень серьезную конкуренцию России», предоставив «альтернативный источник поставок энергоносителей».

Ранее Трамп официально объявил о намерении баллотироваться на второй президентский срок на выборах 2020 года. В своем выступлении он подчеркнул, что ровно четыре года назад так же заявлял о намерении стать кандидатом в президенты США.