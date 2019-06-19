Полицейский из кортежа принца Уильяма сбил старушку-пешехода

Британский полицейский, который сопровождал герцога и герцогиню Кембриджских Уильяма и Кейт на церемонию вручения Ордена Подвязки, сбил переходящую дорогу старушку.

Пожилая женщина по имени Ирен Мэйор в данный момент находится в тяжелом состоянии. Полицейский на мотоцикле сбил ее, когда освобождал дорогу кортежу монарших особ. В результате наезда у женщины сломаны тазовые кости и множественные травмы. Мэйор госпитализирована. Об этом сообщает издание The Sun.

По словам очевидцев, полицейский двигался по полосе встречного движения. Герцог и герцогиня после случившегося отправили пострадавшей цветы и письмо, в котором выразили грусть по поводу инцидента и желание навестить женщину, если она не будет против.