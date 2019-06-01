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Вагоны пассажирского поезда сошли с рельсов в Забайкалье: видео

Андрей Аркадьев
10:15 01.06.2019
Поезд следовал по маршруту Новосибирск - Владивосток, но на станции Куэнга произошла авария.
© Видео: обо всем и ни о чем, YouTube © Фото: обо всем и ни о чем, YouTube

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Забайкалье. Кадры с места ЧП публикуют очевидцы в сетях. Состав следовал из Новосибирска во Владивосток, но в 05.38 по московскому времени на станции Куэнга сошли с путей четыре вагона.

К счастью, никто их пассажиров и персонала поезда не пострадал. Пассажиров временно разместили на территории железнодорожного вокзала. Им дали питьевую воду, позже будет организовано питание. Когда поезд будет готов к отправке, пассажиров разместят на свободных местах.

Причина инцидента выясняется. На сайте Забайкальской железной дороги сообщается, что участок пути поврежден. Стал ли сход причиной задержки других поездов, не известно. Ведутся работы по ликвидации последствий аварии.

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