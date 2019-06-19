Когда за 30: синоптики рассказали о погоде на этой неделе

Жители средней полосы России вновь ощутили на себе настоящую летнюю жару: до конца недели на большей части Центрального федерального округа сохранится зной. Там воздух днем прогреется до +30 градусов, а в ночное время отметка едва ли опустится ниже +12 градусов. При этом не исключены кратковременные локальные дожди.

Июльский зной

По словам заведующего отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александра Голубева, на территории Ленинградской, Псковской и Новгородской областей днем столбик термометра поднимется до +27, а ночью похолодает не очень сильно: до +10. При этом не исключены дожди.

Жители Северо-Западного округа, а именно - Республики Коми и Ненецкого автономного округа ощутят на себе +19 градусов тепла днем и +3 ночью. Однако к выходным воздух прогреется до +23 градусов.

На территории Южного и Северо-Кавказского округов днем ожидается зной до +33 градусов, к выходным столбик термометра поднимется и вовсе до +35.

На северном Урале в дневное время суток ожидается жара до +15 градусов, ночью до +8. В южной части региона будет немного теплее: днем до +25 градусов, а ночью до +14.

Жителям северной части Сибири не придется страдать от зноя: там столбик термометра поднимется лишь до +20 градусов днем и до +8 ночью. На юго-западе региона – в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае, днем ожидается до +26 градусов, ночью до +15.

Дожди и жара ожидаются в Прибайкалье и Забайкалье: там столбик термометра ночью опустится до +14, а днем ожидается +30 градусов. При этом прохладнее всего будет на Чукотке: местных жителей ожидает +20 градусов тепла днем и +10 ночью.

В Приморье и Хабаровском крае воздух прогреется днем до +26 градусов, ночью до +13.

Жителям и гостям Москвы и Московской области в ближайшее время предстоит ощутить на себе температуру, примерно на три градуса превосходящую норму. Здесь установится по-настоящему теплая, июльская погода, уверен синоптик.

В среду, 19 июня, в российской столице ожидается переменная облачность, без осадков. В дневное время суток воздух нагреется до +30 градусов. Такая же погода сохранится и в четверг. В пятницу и выходные местами пройдут кратковременные дожди, но температурный фон изменится слабо.

Кому ожидать дождей с грозами

В Ингушетии, Чеченской Республике, Краснодарском крае и Новосибирской области ожидаются сильные дожди с грозами. В четверг осадки дойдут до Иркутской и Архангельской областей, запада Якутии и Хабаровского края.

Жителей Ленинградской, Новгородской и Псковской областей также ожидают ливневые грозовые дожди. То же самое – в Бурятии.

Синоптики предупреждают о повышенной пожарной опасности 20 и 21 июня на территории Псковской и западе Новгородской областей.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала, какие меры предосторожности стоит соблюдать при аномальной летней жаре, чтобы не стать жертвой пекущего солнца.