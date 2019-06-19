Мадуро назвал стоимость попытки его убийства
Попытка убийства президента Венесуэлы Николаса Мадуро стоила до 20 миллионов долларов. Такое заявление сделал сам венесуэльский лидер, во время выступления перед военными, трансляция которого велась в Twitter.
«Проект моего убийства, попытку которого предприняли 4 августа, оценивался в 20 миллионов долларов», - сказал президент латиноамериканской страны.
Глава государства обратился с благодарственной речью к сотрудникам разведки и полиции за отвагу и доблесть, которую те проявили, защищая его.
Напомним, 4 августа прошлого года было совершено покушение на Николаса Мадуро. Во время парада в Каракасе к трибуне, где присутствовал венесуэльский лидер, направились несколько беспилотников с бомбами. В ходе инцидента Мадуро не пострадал, однако были ранены семеро гвардейцев.