В Норвегии могут создать первую в мире «зону без времени»

Жители норвежского острова Соммарей, где полярный день длится с 18 мая по 26 июля, решили отказаться от времени на этот период. Такая новость была опубликована на сайте CNN.

По информации телеканала, с наступлением летнего солнцестояния население острова, название которого переводится как «Летний остров», решило объявить себя первой в мире «зоной без времени». После долгой полярной ночи, длящейся с ноября по январь, люди хотят максимально использовать светлые летние дни, не обращая внимания на часы.

«В это время у нас всегда дневной свет, и мы живем соответственно этому. Например, в два часа ночи тут можно увидеть, как дети играют в футбол, взрослые занимаются покраской дома или подстриганием газонов, а подростки купаются», - приводит РИА Новости слова местного жителя Кьелла Уве Хвединга.

Ранее Хвединг провел встречу с норвежскими депутатами, в ходе которой вручил им заявление с подписями местных жителей, а также обсудил практические и правовые моменты идеи.

Жители острова рассчитывают на введение гибкого графика в школах и на работе. Тем более, что основная трудовая деятельность на острове с населением чуть более 300 человек связана с туризмом и рыбной ловлей.

Мост, который ведет на Соммарей, в настоящий момент обвешан часами. Таким образом приезжающие туда люди демонстрируют, что они забывают о времени.