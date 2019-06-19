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«Мобильный шпион»: более 85% приложений оказались уязвимы для взломов

Наталия Майорова
05:24 19.06.2019
Наиболее опасные приложения способны работать незаметно для пользователей, отмечают специалисты.
«Мобильный шпион»: более 85% приложений оказались уязвимы для взломов
© Фото: Joan Cros, globallookpress

Практически все мобильные приложения уязвимы для удаленных хакерских атак. Речь идет о 89% программ, убеждены специалисты компании Positive Technologies.

По их мнению, уязвимость высокого уровня риска была обнаружена в 38% мобильных приложений для систем iOS, и еще 43% - для гаджетов на базе Android.

Как уточняет сайт газеты «Известия», большую часть недостатков приложения получают еще на стадии проектирования, что в дальнейшем приводит к утечке данных. Это, в свою очередь, чревато потерей денежных средств.

Наиболее опасные приложения способны работать незаметно для пользователей, отмечают специалисты.

Способов похитить данные у хакеров много. В частности, вирусное программное обеспечение (ПО) может отслеживать манипуляции владельца гаджета с клавиатурой и самостоятельно делать снимки экрана. Таким образом смартфон, зараженный вредоносным ПО, становится «мобильным шпионом»: он может перехватывать и отправлять СМС-сообщения, включать видеозапись, работать с контактами, изображениями и документами.

По словам экспертов, зачастую злоумышленники выдают опасное приложение за полезный сервис.

Ранее эксперты обнаружили группу сетевых мошенников, которые скрыто расходуют интернет-трафик пользователей мобильных устройств Android. Мошенническая компания называется DrainerBot.

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