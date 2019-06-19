Британская полиция сообщила подробности убийства россиянина в Лондоне

Полиция Великобритании во вторник, 18 июня, назвала имя россиянина, который погиб в лондонском районе Туаэр-Хамлетс накануне: им оказался 34-летний Глеб Жебровский. Мужчина также известен под псевдонимом Глеб Стальной.

Как уточняет ТАСС, на выходца из России напали недалеко от места его проживания. В настоящее время правоохранители уже задержали двоих подозреваемых: мужчин 28 и 33 лет.

«Своими мыслями мы сейчас с семьей Глеба, переживающей очень тяжелое время, и мы делаем все возможное, чтобы найти виновных в его смерти», - говорится в сообщении местной полиции.

Кроме того, сейчас сотрудники российского посольства в Великобритании взаимодействуют с лондонскими правоохранительными органами. Дипломаты уже установили связь с родственниками погибшего.