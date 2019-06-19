Алибасов дал первое после отравления интервью
Известный музыкальный продюсер Бари Алибасов дал первое после выписки из НИИ имени Склифосовского интервью. Об этом «Звезде» рассказал представитель артиста Вадим Горжанкин.
Фрагмент беседы продюсера с телеведущим Андреем Малаховым был показан на телеканале «Россия 1». Во время интервью Алибасов рассказал о пережитом во время медикаментозного сна.
«В этой коме я и был. Они гнали быков и не давали мне повернуться. Я все время был связан. Руки связаны, ноги связаны, все болит», - заявил Бари Алибасов.
Горжанкин, ссылаясь на родственников музыкального продюсера, также сообщил, что на момент интервью Алибасов все еще находился под действием седативных препаратов.
«Следовательно, окончательно еще не пришел в себя. В некоторые моменты он мог не отдавать отчет своим словам», - сказал представитель артиста.
Напомним, Бари Алибасов был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского 4 июня, после того, как он по ошибки выпил жидкость для прочистки труб. Врачи на несколько дней погрузили продюсера в состояние медикаментозного сна, чтобы тот не испытывал мучительных болей.
11 июня медики вывели Алибасова из состояния медикаментозного сна.