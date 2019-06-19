Трамп официально объявил о своем участии в президентской кампании 2020 года

Американский лидер Дональд Трамп во вторник, 18 июня, официально объявил о намерении баллотироваться на второй президентский срок на выборах 2020 года. В своем выступлении он подчеркнул, что четыре года назад именно в эту неделю так же заявлял о намерении стать кандидатом в президента США.

Причиной вновь баллотироваться в президенты Трамп назвал 2016 год, который, по его словам, «был определяющим периодом в истории». Выступление американского президента было опубликовано на YouTube.

«Никто не сделал столько, сколько мы сделали за эти два с половиной года, и мы готовы сделать это снова. Это причина, почему сегодня я стою здесь и официально запускаю свою кампанию по борьбе за президентское кресло», - заявил Трамп.

Президент США выступил перед сторонниками во Флориде. Его нельзя считать выдвиженцем в главы государства в традиционном понимании, поскольку Трамп не намерен в этот день подавать документы в избирательную комиссию.

Таким образом, его объявление носит исключительно формальный характер, поскольку свою предвыборную кампанию американский президент начал в инаугурационной речи.

Предвыборный митинг Трампа проходит в Amway Center, вместимость которого достигает 20 тысяч человек. При этом американский лидер накануне хвастался тем, что все билеты на данное мероприятие разошлись, а число заявок пятикратно превысило вместимость зала.