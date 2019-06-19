В рейтинг лучших университетов мира вошли 25 российских вузов

В 2019 году 25 российских вузов попали в рейтинг лучших университетов мира по версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS). Список был опубликован на сайте Topuniversities.

В публикации отмечается, что из 25 высших учебных заведений 15 смогли улучшить свои показатели и лишь пять ослабили позиции в рейтинге.

Если сравнивать с прошлым годом, то МГУ имени Ломоносова улучшил свои показатели на шесть позиций и поднялся на 84 строчку.

Новосибирский государственный университет в этом году занял вторую строчку в этом рейтинге среди российских вузов 231 в общем зачете. За ним следует СПбГУ (234 место).

Наилучший результат взлета в рейтинговой таблице показал Уральский федеральный университет, который поднялся сразу на 48 строчек и занял 364 место.