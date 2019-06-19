Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Страдания природы: экологи призвали выпускников не запускать шары в небо

Наталия Майорова
04:00 19.06.2019
Специалисты отметили, что китайские шары так же вредны для экологии, как и обычные.
Страдания природы: экологи призвали выпускников не запускать шары в небо
© Фото: pixabay

Экологи призвали российских выпускников отказаться от запуска воздушных шаров в небо. Это обращение касается предстоящих выпускных вечеров, которые пройдут 20 и 21 июня. Специалисты обратили внимание, что китайские шары так же вредны для природы, как и обычные.

Директор программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Дмитрий Горшков отметил, что воздушные шары вредят не только экологии, но и животному миру, поскольку многие детеныши могут принять их за еду и съесть.

«Воздушные шары, наполненные гелием, может довольно далеко отнести. В результате засоряется ландшафт», - цитирует сообщение РИА Новости.

В качестве компенсации Горшков предложил посадить дерево или куст на память. По его словам, китайские шары желаний могут спровоцировать пожар.

В свою очередь руководитель экологического движения «РазДельный Сбор» в Москве Валерия Коростелева добавила, что в стране пока нет предприятий для переработки воздушных шаров.

Против запуска шаров высказалась также руководитель медиаотдела российского отделения Гринпис Виолетта Рябко. Она уточнила, что сами шары разлагаются не менее четырех лет, при этом не факт, что они смогут полностью разложиться. Таким образом, окружающая среда существенно пострадает. Фольгированные шары и вовсе не способны полностью разложиться, отметила она.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата18.06.2019, 05:00
Опубликованы кадры перехвата стратегического бомбардировщика B-52 ВВС США российским Су-27
Дата18.06.2019, 23:34
Курсанты из Азии, Африки и Латинской Америки оценили мощь российского оружия под Оренбургом
Дата18.06.2019, 16:08
Президент РФС не исключил переноса ЧМ-2022 после ситуации с Платини
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата19.06.2019, 01:00
Абсолютная победа в воздухе: какое вооружение получит новейший Су-57
Дата18.06.2019, 17:41
Рассекречен уникальный документ о боях за Берлин
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
03:10 Спорт
Экс-президент UEFA Платини освобожден из-под стражи
02:47 В стране и мире
Лавров посоветовал послу Швейцарии русскую пословицу на случай санкций
02:29 В стране и мире
Видео
США провели испытания макета гиперзвуковой ракеты: видео
01:40 В стране и мире
Красота россиянок на балу в Крыму восхитила британцев
23:55 В стране и мире
Восемь украинцев и 10 тонн наркотиков: в Испании задержали подозрительное торговое судно
События дня
События дня
«Дорога памяти»
Борьба за жизнь Бари Алибасова
Современные технологии в деле
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Черепа на деревьях: жуткая находка в лесу испугала жителей Челябинска
Видео
Зашифрованная и таинственная: блогеру удалось снять «Зону 51» на видео
Страшно ходить: ярославцы требуют снести «дом с привидениями»
Видео
Пьяный поляк прокатился по центру города на советском танке Т-55: видео
Чернобыльский дайвер: инженер рассказал о спуске в радиоактивный бассейн под реактором АЭС
Видео
Охота дельфинов под Крымским мостом попала на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.