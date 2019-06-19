Страдания природы: экологи призвали выпускников не запускать шары в небо

Экологи призвали российских выпускников отказаться от запуска воздушных шаров в небо. Это обращение касается предстоящих выпускных вечеров, которые пройдут 20 и 21 июня. Специалисты обратили внимание, что китайские шары так же вредны для природы, как и обычные.

Директор программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Дмитрий Горшков отметил, что воздушные шары вредят не только экологии, но и животному миру, поскольку многие детеныши могут принять их за еду и съесть.

«Воздушные шары, наполненные гелием, может довольно далеко отнести. В результате засоряется ландшафт», - цитирует сообщение РИА Новости.

В качестве компенсации Горшков предложил посадить дерево или куст на память. По его словам, китайские шары желаний могут спровоцировать пожар.

В свою очередь руководитель экологического движения «РазДельный Сбор» в Москве Валерия Коростелева добавила, что в стране пока нет предприятий для переработки воздушных шаров.

Против запуска шаров высказалась также руководитель медиаотдела российского отделения Гринпис Виолетта Рябко. Она уточнила, что сами шары разлагаются не менее четырех лет, при этом не факт, что они смогут полностью разложиться. Таким образом, окружающая среда существенно пострадает. Фольгированные шары и вовсе не способны полностью разложиться, отметила она.