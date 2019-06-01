Трамп сообщил, что пойдет на второй срок

Дональд Трамп анонсировал свое выдвижение на второй президентский срок. Действующий глава государства сообщил, что объявит об этом 18 июня во время выступления в Орландо в штате Флорида.

Трамп прибудет со своей женой Меланией, вице-президентом Майком Пенсом и второй леди США Карен Пенс. В своем Twitter-аккаунте он написал, что выступление пройдет на территории спортивно-развлекательного комплекса Эмвей-центр вместимостью 20 тысяч мест, и призвал всех принять участие в митинге.

О намерении участвовать в президентской гонке уже заявили больше 20 кандидатов. Среди них от Республиканской партии - сам Трамп и бывший губернатор штата Массачусетс Бил Уэлд.

Среди демократов вызов действующему главе государства бросит вице-президент США Джо Байден. Судя по последним социологическим опросам, именно его называют главным соперником Трампа. Выборы состоятся 3 ноября следующего года.