В Крыму создан первый взвод туристической полиции

В Ялте создан первый в Крыму взвод туристической полиции. Основная задача нового подразделения будет заключаться в патрулировании мест массового пребывания отдыхающих.

Как пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление пресс-службы крымского управления МВД, взвод образован при отдельной роте ППС полиции УМВД РФ по городу Ялта. На форме стражей порядка имеются нарукавные отличительные знаки на двух языках: русском и английском.

«Основной задачей подразделения является патрулирование мест массового пребывания отдыхающих и зарубежных гостей, оказание им содействия в решении возникающих вопросов, прием обращений в случае совершения в отношении них правонарушений», - приводит агентство сообщение пресс-службы крымского управления МВД.

В правоохранительном ведомстве при этом отметили, что основным иностранным языком для сотрудников туристической полиции является английский.

Ранее сообщалось, что с начала 2019 года Крым посетили более 100 тысяч иностранных туристов. Порядка четырех тысяч из них приехали на полуостров из США и Евросоюза.